Эксперт: визит Путина в Монголию призван продемонстрировать роль России в Азии

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Визит президента России Владимира Путина в Монголию следует рассматривать как активизацию российской внешней политики в азиатском регионе. Такое мнение в понедельник в разговоре с корреспондентом ТАСС выразил программный директор международного дискуссионного клуба "Валдай" Тимофей Бордачев.

"Я думаю, что этот визит давно уже актуален. Президент Халтмаагийн Баттулга участвует уже в третий раз в Восточном экономическом форуме, и Россия последовательно реализует концепцию строительства большого евразийского пространства, где Монголия также занимает значимое место. Вообще, Россия активизирует свои связи в Азии, - сказал эксперт, добавив что визит российского президента имеет стратегическую важность для обеих сторон. - Здесь речь, безусловно, про страну, которая с нами непосредственно граничит, является нашим большим соседом, о котором забывать ни в коем случае нельзя".

Бордачев обратил внимание на то, что, несмотря на немногочисленность населения и малый объем экономики, Монголия играет важную роль в регионе за счет своего географического положения. "Безусловно, все соседние страны заинтересованы в том, чтобы Монголия была регионом сотрудничества", - констатировал он.

По словам аналитика, поездка российского лидера в Улан-Батор, по всей видимости, планировалась давно, и состоявшееся в июле подписание соглашения о стратегическом сотрудничестве между США и Монголией никак не повлияло на намерение совершить визит, поэтому говорить о российско-американской геополитической конкуренции за эту азиатскую страну в данном случае неуместно.

"Я не думаю, что речь идет о какой-то борьбе за Монголию. Безусловно, наши американские партнеры пытаются везде отметиться, где есть возможность, но в данном случае это не является поводом для беспокойства либо какого-нибудь напряжения со стороны России или Китая, - резюмировал Бордачев. - Действующая администрация Монголии настроена на укрепление сотрудничества с Россией и Китаем гораздо больше, чем предыдущие правительства, которые все-таки как-то стремились балансировать связи с Москвой и Пекином и связи с Вашингтоном. Для монгольской стороны очень важно сотрудничество с Россией, потому что оно позволяет как-то уравновесить неизбежно растущее влияние Китая".

Путин в понедельник прибыл с официальным визитом в Улан-Батор. Глава российского государства во вторник проведет переговоры с монгольским коллегой, подпишет новый Договор о дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и Монголией и примет участие в праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию победы советских и монгольских войск в боях на Халхин-Голе.