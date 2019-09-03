Встреча Владимира Путина с Халтмаагийн Баттулгой. Трансляция завершена

Президент России Владимир Путин во вторник встречается со своим монгольским коллегой Халтмаагийн Баттулгой в Улан-Баторе. Как ожидается, лидеры государств проведут переговоры, подпишут новый Договор о дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя странами и примут участие в праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию победы советских и монгольских войск в боях на Халхин-Голе.

Для российского лидера это третий визит в Монголию. Ранее он был здесь в ноябре 2000-го и сентябре 2014-го.