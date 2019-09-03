{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Встреча Владимира Путина с Халтмаагийн Баттулгой. Трансляция завершена

Лидеры России и Монголии проведут переговоры, а также подпишут новый Договор о дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнерстве между государствами
Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга и президент России Владимир Путин Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Описание
Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга и президент России Владимир Путин
© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Президент России Владимир Путин во вторник встречается со своим монгольским коллегой Халтмаагийн Баттулгой в Улан-Баторе. Как ожидается, лидеры государств проведут переговоры, подпишут новый Договор о дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя странами и примут участие в праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию победы советских и монгольских войск в боях на Халхин-Голе.

Для российского лидера это третий визит в Монголию. Ранее он был здесь в ноябре 2000-го и сентябре 2014-го.

Новые сообщения ↑
Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияМонголияБаттулга, Халтмаагийн
Володин посетит в сентябре Узбекистан и Казахстан для обсуждения межрегиональных связей
В частности, официальный визит председателя Госдумы в Республику Узбекистан состоится 16 сентября
Читать полностью