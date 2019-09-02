Лавров и Зариф выступили против провокаций США и за стабилизацию в Персидском заливе

Встреча глав внешнеполитических ведомств двух стран вызвала повышенный интерес как у российских, так и у иностранных журналистов. Представители СМИ выстроились в очередь у Дома приемов МИД России еще за полтора часа до ее начала, а чуть позже зал, где проходили переговоры, оказался полностью заполненным телевизионными камерами. Так что не удивительно, что на открытой для журналистов протокольной части переговоров именно толпа корреспондентов стала поводом для шуток министров. Например, Зариф отметил, что количество представителей СМИ является еще одним подтверждением важности их встречи с Лавровым.

Внимание журналистов также привлек представительный состав российской делегации, который можно увидеть далеко не на каждой встрече. За столом переговоров оказались сразу три заместителя министра иностранных дел России - Сергей Рябков, участвующий во встречах по иранской ядерной сделке на уровне политдиректоров, Сергей Вершинин, отвечающий за вопрос сирийского урегулирования, и Игорь Моргулов, курирующий данный регион. На продлившейся чуть больше часа встрече собеседники затронули широкий спектр вопросов.

По итогам переговоров главы МИД РФ и Ирана сообщили журналистам, что провели доверительный обмен мнениями по таким темам, как углубление торгово-экономического сотрудничества, сохранение Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, стабилизация ситуации в Персидском заливе, создание сирийского конституционного комитета, а также складывающаяся ситуация в Афганистане. Более того, уже после совместной пресс-конференции с Лавровым Зариф провел еще одну встречу с журналистами в посольстве Ирана в Москве, где вновь озвучил позицию Тегерана по некоторым актуальным международным и региональным вопросам.

О сотрудничестве вопреки санкциям

Как отметил иранский министр в своем вступительном слове, сотрудничество Москвы и Тегерана сегодня находится на "самом высоком уровне за последние десятки лет". В этой связи он выделил взаимодействие РФ и Ирана в энергетической и транспортной сферах как "особенно успешное", добавив, что экономические отношения двух стран развиваются, несмотря на очевидное давление со стороны Соединенных Штатов.

Такой позиции придерживается и глава российского МИД. По словам Лаврова, стороны продолжат защищать торгово-экономические проекты с Ираном в части обеспечения независимости от каналов расчета в долларах, так как эта валюта существенно подорвала к себе доверие у большинства государств. Он также отметил, что американские санкции нацелены на "блокирование внешнеэкономических связей Тегерана".

Готовность Москвы и Тегерана к расширению практического взаимодействия подтверждает и тот факт, что в состав иранской делегации, находящейся в понедельник в Москве, вошел и министр энергетики республики Реза Ардаканиян. Он провел отдельные переговоры со своим российским коллегой Александром Новаком. Как сообщил журналистам глава МИД России, главной темой этой встречи стали перспективы российско-иранских инициатив в сфере атомной энергетики.

Кроме того, стороны договорились о совместных военных учениях в Индийском океане. Зариф также не исключил присоединения к этим учениям других стран.

Об условиях и провокациях

При обсуждении международной повестки дня особое внимание на переговорах глав внешнеполитических ведомств России и Ирана, как и ожидалось, было уделено шагам по сохранению иранской ядерной сделки, ситуация вокруг которой обострилась после выхода Соединенных Штатов из соглашения в одностороннем порядке в мае прошлого года.