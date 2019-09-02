Матвиенко заявила, что мировое сообщество должно бороться с терроризмом сообща

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Только в тесном сотрудничестве всего мирового сообщества можно эффективно бороться с терроризмом. Об этом говорится в обращении председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, распространенном во вторник пресс-службой верхней палаты парламента и приуроченном ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом, который отмечается 3 сентября.

"Сегодня мировое сообщество должно в полной мере осознавать, что только совместно, в постоянном контакте и тесном сотрудничестве можно эффективно бороться с этой варварской античеловечной идеологией, предотвращать направленные на разрушение и устрашение людей акции, защищать человечество от возникшей угрозы, окончательно уничтожить все очаги терроризма", - говорится в обращении Матвиенко.

Она подчеркнула, что за последние десятилетия Россия, находясь на переднем крае борьбы с международным терроризмом и экстремизмом, столкнулась с множеством актов террористической агрессии, в ходе которых погибли и пострадали тысячи наших соотечественников.

"Общее горе и боль сближают россиян, укрепляют решимость противостоять любому проявлению террора не только внутри государства, но и за его пределами. Благодаря консолидированным усилиям органов государственной власти, религиозных и общественных организаций, всех неравнодушных граждан удалось намного снизить уровень террористической активности в России", - отметила спикер Совфеда.

Матвиенко также добавила, что в этот день россияне с горечью вспоминают жертв террористических атак и самоотверженных сотрудников силовых ведомств, отдавших свою жизнь в непримиримом противоборстве с этим глобальным злом.