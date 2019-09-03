Более 200 избирательных участков будут работать на выборах в Мосгордуму без видеоконтроля

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Голосование на 203 избирательных участках в Москве пройдет 8 сентября без видеонаблюдения и видеотрансляции. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе Мосгоризбиркома.

"На выборах депутатов Мосгордумы будет организовано 162 участка в местах временного пребывания избирателей, они расположены в больницах, следственных изоляторах и учреждениях социальной защиты населения. На данных участках будет проводиться голосование без видеонаблюдения по этическим соображениям. Также видеонаблюдение не будет работать на 35 других избирательных участках - в соответствие с законом, если на участках голосуют военнослужащие, осуществление видеонаблюдения должно вестись с согласованием этого с командирами воинских частей, чего не было достигнуто на данных 35 участках", - сказал сотрудник пресс-службы.

Он уточнил, что видеонаблюдение будет вестись 8 сентября на 3432 участках, включая три участка для электронного голосования и 24 цифровых участка для волеизъявления граждан из других регионов России, которые в Единый день голосования окажутся в Москве.

"На всех 3,6 тыс. избирательных участках, где есть видеонаблюдение или его нет, будут находиться наблюдатели от Общественного штаба. Также мы настоятельно рекомендуем и просим кандидатов направить на участки своих представителей", - сообщил ТАСС глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в столичный парламент Алексей Венедиктов.

Выборы в Мосгордуму назначены на 8 сентября. Зарегистрировано 230 кандидатов, из них от партий 169 кандидатов и 61 самовыдвиженец. Отказано в регистрации 56 кандидатам, из них от партий 17 кандидатам и 39 самовыдвиженцам. От трех парламентских партий на выборы идут 127 человек: от КПРФ - 42 кандидата, от ЛДПР - 45 кандидатов и от партии "Справедливая Россия" - 40 кандидатов. Также зарегистрированы кандидаты от партий "Гражданская сила", "Яблоко", "Коммунисты России", "Родина", "Зеленые" и Партии роста.