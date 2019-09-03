Володин посетит в сентябре Узбекистан и Казахстан для обсуждения межрегиональных связей

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин посетит в сентябре с официальным визитом Узбекистан, а также примет участие в IV Совещании спикеров парламентов стран Евразии в Нур-Султане. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Госдумы.

"Межрегиональное взаимодействие и укрепление глобальной безопасности станут главными темами межпарламентских встреч и мероприятий Госдумы в осеннюю сессию", - отмечается в релизе. Так, 16 сентября состоится "официальный визит председателя Госдумы Вячеслава Володина в Республику Узбекистан, где запланированы переговоры с узбекистанскими парламентариями и встречи с руководством республики".

Также в осеннюю сессию пройдет ряд многосторонних межпарламентских мероприятий. "23-24 сентября делегация Госдумы во главе с Вячеславом Володиным примет участие в IV Совещании спикеров парламентов стран Евразии, - информировали в пресс-службе. - На совещании планируется обсудить вопросы продвижения интеграционных процессов на евразийском континенте, в том числе реализации многосторонних проектов в экономической сфере, законодательного обеспечения развития цифровой экономики и цифрового суверенитета государств, защиты окружающей среды, противодействия терроризму и укрепления безопасности".