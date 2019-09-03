Итоговые списки участников онлайн-выборов в Москве сформируют 6 сентября

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Итоговый реестр участников онлайн-выборов в Москве станет известен 6 сентября. Члены технической рабочей группы и избирательных комиссий проверят данные подавших заявки на электронное голосование и исключат их из списков избирателей, сформированных по месту жительства, сообщил ТАСС во вторник заместитель руководителя столичного департамента информационных технологий Артем Костырко.

"Финальный реестр участников эксперимента по электронному голосованию будет составлен в присутствии представителей Мосгоризбиркома и трех окружных избирательных комиссий 5 и 6 сентября. Этот список необходим для того, чтобы исключить граждан, которые подали заявки на участие в эксперименте, из списков по месту жительства, которые были уже сформированы", - сказал Костырко.

По его словам, за период с 24 июля по 2 сентября москвичи подали более 8 тыс. заявок на участие в электронном голосовании на выборах в Мосгордуму седьмого созыва через официальный сайт мэра Москвы. Прием заявок завершится 4 сентября в 23:59.

"Ответственная процедура по сверке списков избирателей будет проведена в каждом из трех избирательных округов. Окончательный реестр на голосование будет сформирован до конца дня 6 сентября. Затем будет проведена дополнительная проверка с членами центральной избирательной комиссии", - заключил Костырко.

Выборы в Мосгордуму назначены на 8 сентября. Зарегистрировано 230 кандидатов, из них от партий 169 кандидатов и 61 самовыдвиженец. Отказано в регистрации 56 кандидатам, из них от партий 17 кандидатам и 39 самовыдвиженцам. От трех парламентских партий на выборы идут 127 человек: от КПРФ - 42 кандидата, от ЛДПР - 45 кандидатов и от партии "Справедливая Россия" - 40 кандидатов. Также зарегистрированы кандидаты от партий "Гражданская сила", "Яблоко", "Коммунисты России", "Родина", "Зеленые" и Партии роста.

Об эксперименте

Эксперимент по электронному голосованию будет проведен в избирательных округах № 1 (Зеленоград), № 10 (Бибирево, Лианозово, Северный) и № 30 (Чертаново Центральное и Южное). Для этого Госдума на заседании 21 мая приняла в третьем чтении пакет из трех законопроектов, один из которых регулирует проведение пилотного электронного голосования на выборах в Мосгордуму. Президент России Владимир Путин 29 мая подписал соответствующий закон.

Чтобы проголосовать онлайн, необходимо подать заявление через личный кабинет на портале мэра Москвы с 24 июля по 4 сентября включительно. Специальный штаб, который будет контролировать проведение электронного голосования на выборах в Мосгордуму 8 сентября, создан внутри Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами в столичный парламент.