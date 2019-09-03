Путин и президент Монголии предпочли для встречи тет-а-тет не кабинет, а юрту

УЛАН-БАТОР, 3 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает, что между Россией и Монголией, народами двух стран существуют братские отношения.

"Юбилейная дата битвы на Халхин-Голе объединяет оба наших народа. Советский Союз в свое время решительно поддержал Монголию в связи с внешней агрессией, но и Монголия ответила Советскому Союзу, нашей стране тем же во время Великой Отечественной войны, во время Второй мировой войны, делала все, что в ее силах, чтобы поддержать Советский Союз в борьбе против нацизма", - сказал глава российского государства на переговорах тет-а-тет с президентом Монголии Халтмаагийн Баттулгой.

"В послевоенный период отношения развивались самым наилучшим образом, характеризовались именно качеством, имею в виду союзничество фактическое, братские отношения между народами", - подчеркнул Путин.

Президент Монголии признался, что очень рад видеть российского лидера в Улан-Баторе в дни, когда отмечается 80-летие исторической победы на Халхин-Голе. Он рассказал о широком праздновании этого юбилея в Монголии, заметив, что особенно впечатляющим стало показательное выступление "Русских витязей".

Переговоры Путина с Баттулгой проходят в Государственном дворце, но не в кабинете, а в юрте, установленной на пятом этаже дворца. Войлочная юрта - традиционное жилище в Монголии.

Халхин-Гол

Сражение на Халхин-Голе происходило в мае - сентябре 1939 года. Тогда советско-монгольские войска разгромили соединения японской Квантунской армии, вторгшиеся в Монгольскую Народную Республику. Армейской группой с советской стороны командовал Георгий Жуков, с монгольской - маршал Хорлогийн Чойбалсан. Эта победа позволила отстоять суверенитет и территориальную целостность Монголии, оказала серьезное влияние на решение Японии не вступать в войну против СССР на стороне фашистской Германии.