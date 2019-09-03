Путин заключил с Монголией бессрочный Договор о дружбе

УЛАН-БАТОР, 3 сентября. /ТАСС/. Президенты России и Монголии - Владимир Путин и Халтмаагийн Баттулга - подписали новый Договор о дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и Монголией. Церемония прошла после переговоров лидеров в Государственном дворце в Улан-Баторе, куда российский лидер прибыл с официальным визитом.

Как ранее отмечал Путин в интервью монгольской газете "Одрийн сонин", этот документ, подготовленный на основе Договора о дружественных отношениях и сотрудничестве от 1993 года, будет иметь бессрочный характер. По мнению президента РФ, новый договор выводит двусторонние отношения на качественно новый уровень.

Президент России считает, что подписание с Монголией нового, бессрочного Договора о дружественных отношениях открывает перспективы для расширения сотрудничества по всем направлениям.

"В подписанном солидном пакете соглашений прежде всего выделю межгосударственный Договор о дружественных отношениях, - сказал Путин. - Этот важнейший документ закрепляет качество и новый уровень российско-монгольского взаимодействия, всеобъемлющее стратегическое партнерство, открывает значительные перспективы для его дальнейшего расширения по самым разным направлениям".

Президент РФ заявил, что убежден в том, что многолетние традиции дружбы и взаимной выручки являются твердой основой для развития российско-монгольских отношений. Он согласился со своим монгольским коллегой в том, что состоявшиеся переговоры были содержательными и конструктивными. Путин рассказал, что стороны обсудили широкий круг двусторонних вопросов, обменялись мнениями по актуальной международной и региональной проблематике.

Военно-техническое сотрудничество

Владимир Путин считает взаимодействие Москвы и Улан-Батора в вопросах борьбы с терроризмом и военно-техническое сотрудничество двух стран важнейшим фактором обеспечения безопасности в Азии.

"Мы подробно поговорили о перспективах оборонного, военно-технического и антитеррористического сотрудничества между нашими странами, - сказал Путин. - Считаем взаимодействие в этой области важнейшим фактором обеспечения безопасности в Азии". Президент РФ напомнил, что в августе в Монголии прошли очередные совместные военные учения, "и мы, безусловно, будем продолжать такую практику".

По словам главы российского государства, позиции России и Монголии по актуальным региональным и международным проблемам совпадают или близки. Он отметил, что Москва и Улан-Батор координируют действия на многосторонних площадках, в том числе - в ООН. Кроме того, расширяется взаимодействие в формате Россия - Монголия - Китай.

"Мы приветствуем стремление Монголии налаживать более тесные контакты с Евразийским экономическим союзом, - добавил Путин. - Считаем, что такое сотрудничество окажет положительное влияние на торгово-инвестиционные связи между нашими государствами".

Всего по итогам переговоров Москва и Улан-Батор заключили 10 соглашений о развитии сотрудничества в различных областях. Правительства двух стран заключили соглашения о сотрудничестве в области борьбы с терроризмом и о содействии межрегиональному и приграничному сотрудничеству. Кроме того, подписаны протоколы между кабинетами министров двух стран о возобновлении действия Соглашения между правительствами РФ и Монголии об оказании Монголии военно-технической помощи на безвозмездной основе от 3 марта 2004 года.

Развитие в торговой сфере

Российский президент также заявил, что Россия и Монголия могут существенно увеличить объем двусторонней торговли.

"Есть все возможности не только вернуться к пиковым показателям товарооборота в 2012 году, но и двигаться дальше, расширять двусторонние торговые обмены. Будем совместно реализовывать новые проекты, в том числе в сфере инфраструктуры, в горнорудной промышленности, энергетике, агропроме", - сказал президент России.

По его словам, финансированием таких проектов займется и Российско-монгольский фонд инвестиционного сотрудничества, соглашение о создании которого Российский фонд прямых инвестиций во вторник заключил с монгольскими партнерам. "Отмечу, что капиталовложения фонда будут осуществляться главным образов в национальных валютах наших стран", - уточнил Путин.

Он также сообщил, что Росатом рассматривает возможность создания в Монголии центра ядерной науки для использования радиационных технологий в медицине, промышленности, сельском хозяйстве и других областях.

Во время встречи также был подписан Меморандум о взаимопонимании между ПАО "Россети" и ООО "Эрдэнэс Монгол" и Соглашение о сотрудничестве между Российским фондом прямых инвестиций и ООО "Ди Би Эм Ассет Менежмент". Подписаны протокол между Федеральной таможенной службой и Главным таможенным управлением Монголии о взаимодействии в области обеспечения стабильного функционирования международного автомобильного пункта пропуска Кяхта - Алтанбулаг на российско-монгольской государственной границе, план стратегического сотрудничества между ФТС и Главным таможенным управлением Монголии на 2020-2024 годы, Соглашение между АО "Росгеология" и Агентством полезных ископаемых и нефти Монголии, Соглашение о стратегическом сотрудничестве между ФГУП "Почта России" и ВО "Монгол Шуудан".