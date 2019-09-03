Представители МИД РФ и Южной Кореи обсудили на полях ВЭФ ситуацию на Корейском полуострове

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов и спецпредставитель МИД Республики Корея по КНДР Ли Ду Хун подчеркнули важность регулярной координации между Москвой и Сеулом по вопросу урегулирования на Корейском полуострове. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении МИД РФ по итогам встречи во Владивостоке на полях Восточного экономического форума.

"Подробно обсуждалась обстановка вокруг Корейского полуострова. Подчеркнута важность продолжения регулярной координации между Россией и Республикой Корея, а также [между] всеми другими вовлеченными сторонами в интересах совместного урегулирования проблем субрегиона политико-дипломатическими средствами", - указали на Смоленской площади.

Летом этого года Пхеньян возобновил ракетные испытания. 24 августа КНДР осуществила очередной ракетный пуск в сторону Японского моря. По данным Министерства обороны Японии, северокорейские ракеты не достигли японских территориальных вод или исключительной экономической зоны страны в Японском море. В Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи считают, что две северокорейские ракеты пролетели 380 км.