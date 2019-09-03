В МИД России заявили, что терроризм можно победить только сообща и без двойных стандартов

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Министерство иностранных дел РФ призвало мировое сообщество объединить свои силы для борьбы с терроризмом. Соответствующее сообщение, приуроченное ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом, было опубликовано на странице ведомства в социальной сети "ВКонтакте".

"Убеждены, что международное контртеррористическое сотрудничество должно осуществляться строго на основе норм международного права, прежде всего Устава ООН, без политизации, двойных стандартов и скрытых повесток дня. Мы способны победить это зло только сообща, выступив единым антитеррористическим фронтом", - отмечается в сообщении МИД.

Кроме того, в ведомстве призвали помнить, что терроризм - преступление, не имеющее оправдания.

Ежегодно с 2005 года 3 сентября в РФ отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. Памятная дата была установлена в связи с трагическими событиями в Беслане 1-3 сентября 2004 года, когда в результате захвата школы террористами погибли 334 человека, в основном женщины и дети.