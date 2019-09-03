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Кризис на Украине
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Песков заявил, что дата саммита "нормандской четверки" пока не определена

Последняя встреча лидеров состоялась 19-20 октября 2016 года в Берлине

УЛАН-БАТОР, 3 сентября. /ТАСС/. Дата следующего саммита "нормандской четверки" пока не определена. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, определена ли дата встречи по результатам консультаций в Берлине в понедельник.

"Нет, пока не определена", - сказал он.

Встреча в Берлине прошла в рамках подготовки к саммиту лидеров "четверки" и реализации минских договоренностей.

Россию на встрече представлял помощник президента РФ Владислав Сурков. В переговорах участвовал новый глава МИД Украины Вадим Пристайко. Представитель МИД ФРГ Мария Адебар пояснила его участие в переговорах тем, что ранее он представлял Украину именно в качестве советника президента.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая на итоговой пресс-конференции саммита Группы семи (G7) в Биаррице, заявил о намерении провести в сентябре саммит в нормандском формате, посвященный урегулированию кризиса на Украине. Последняя встреча лидеров "нормандской четверки" состоялась 19-20 октября 2016 года в Берлине.

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РоссияКризис на УкраинеПесков, Дмитрий Сергеевич
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