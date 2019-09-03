Моргулов: военное строительство РФ на Курилах не относится к мирному договору с Японией

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Тема военного строительства России на южных Курильских островах не имеет никакого отношения к мирному договору с Японией. Об этом, отвечая во вторник на соответствующий вопрос журналистов, заявил замглавы МИД России Игорь Моргулов на полях нулевого дня Восточного экономического форума.

"Я не знаю планов нашего военного строительства, но это не имеет никакого отношения к переговорам, которые ведутся по теме мирного договора [с Японией]. На них вопросы военного строительства не обсуждаются", - сказал он.

Моргулов сообщил, что проведет на следующей неделе в Токио раунд консультаций по безопасности, на которых будет в том числе затрагиваться вопрос военного строительства РФ на Курилах. "На следующей неделе в Токио я проведу очередной раунд консультаций по вопросам безопасности, на которых мы будем обсуждать вопросы, связанные с российскими озабоченностями. Японские коллеги будут задавать нам вопросы, связанные с их озабоченностями по нашему военному строительству. Вот это ответ на ваш вопрос про [информацию о размещении на Курилах] "Бастион", - сказал дипломат журналистам, отвечая на вопрос ТАСС.

Позиции России и Японии в вопросе заключения мирного договора пока значительно расходятся, так что прорывов ждать не стоит, заявил Моргулов.

"Я бы не стал ожидать прорывов, потому что процесс длительный. Совершенно очевидно, что он займет много времени. Пока позиции сторон существенно расходятся, так что будем продолжать диалог с Японией по тем различиям, которые между нами есть, чтобы продолжать искать пути выхода на взаимоприемлемые решения", - сказал он.