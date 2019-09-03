Правительство утвердило план мониторинга правоприменения на 2020 год

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об утверждении плана мониторинга правоприменения на 2020 год. Документ опубликован во вторник на сайте кабмина.

"Мониторинг правоприменения предусматривает комплексную и плановую деятельность федеральных органов исполнительной власти и органов государственной власти субъектов Федерации по сбору, обобщению, анализу и оценке информации для принятия, изменения или признания утратившими силу нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов субъектов Федерации и муниципальных правовых актов", - говорится в пояснительной записке к распоряжению.

Отмечается, что мониторинг правоприменения будет проводиться в сферах капитального ремонта, использования и защиты лесов, профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, противодействия антиконкурентным соглашениям, а также в сфере таможенного регулирования.