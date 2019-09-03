Ким Чен Ын пока не ответил на приглашение на юбилейный парад Победы

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Лидер КНДР Ким Чен Ын пока не ответил на приглашение российской стороны присутствовать в Москве на параде, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил во вторник журналистам замглавы МИД РФ Игорь Моргулов в рамках так называемого нулевого дня Восточного экономического форума, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.

"Пока ответ не получили", - сказал он.

Парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне пройдет 9 мая 2020 года в Москве. Ранее президент России Владимир Путин направил приглашение на празднование 75-й годовщины Победы президенту США Дональду Трампу, премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, президенту Монголии Халтмаагийн Баттулге, а также лидерам стран ШОС.