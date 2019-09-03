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Парламент Крыма должен определить нового главу республики до 23 октября

Выборы происходят согласно решению регионального парламента

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сентября. /ТАСС/. Крымский парламент должен определить нового главу республики на следующие пять лет до 23 октября - в определенный срок после выборов. Об этом во вторник сообщил журналистам действующий руководитель региона Сергей Аксенов.

Выборы главы Крыма происходят не через прямое голосование, а по решению регионального парламента.

"Максимальный срок, в который должно произойти определение главы Крыма - до 23 октября", - сказал Аксенов.

Аксенов уточнил, что после выборов депутатов Госсовета Крыма, которые пройдут 8 сентября, президент России Владимир Путин должен внести на рассмотрение регионального парламента кандидатуры, из которых выберут главу республики.

Теги
РоссияАксенов, Сергей ВалерьевичКрым
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