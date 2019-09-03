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Замглавы МИД РФ: ракетные запуски КНДР, очевидно, связаны с учениями США и Южной Кореи

Игорь Моргулов подчеркнул, что Россия выступает за скорейший запуск переговорного процесса и за сдержанность в военной сфере

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Проведение КНДР серии ракетных запусков в августе, очевидно, связано с военными учениями США и Республики Корея на юге полуострова, в этой ситуации военную активность надо снизить всем. Об этом заявил во вторник заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Мы выступаем за снижение военной активности на Корейском полуострове, - сказал он. - Пик запусков КНДР пришелся на август, когда США вместе с Республикой Корея проводили на юге полуострова совместные учения. Любой непредвзятый наблюдатель сделает вывод, что эти события были взаимосвязаны между собой".

"Поэтому мы настойчиво призываем все вовлеченные стороны проявлять максимальную сдержанность в своей военной активности, иного пути, как садиться за стол переговоров и обсуждать существующие проблемы, нет, - подчеркнул Моргулов. - Поэтому мы выступаем за скорейший запуск переговорного процесса и за сдержанность в военной сфере".

Теги
СШАКНДРСитуация на Корейском полуостровеРеспублика КореяМоргулов, Игорь ВладимировичВЭФ-2019
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