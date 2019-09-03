УЛАН-БАТОР, 3 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин пригласил премьер-министра Монголии Ухнаагийн Хурэлсуха посетить Россию.

"У вас есть приглашение посетить нашу страну. Надеюсь, что профильные ведомства и министерство иностранных дел в краткие сроки согласуют дату, ваш визит и подготовят поездку в Россию", - сказал Путин на встрече с премьер-министром Монголии.

Президент РФ отметил важность подписанного во вторник Договора о дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнерстве. "Надеюсь что мы будем двигаться вперед, основываясь на солидном фундаменте", - сказал Путин.

"По итогам вашего визита наши двусторонние отношения были подняты на качественно высокий уровень" , - подчеркнул Хурэлсух. Он отметил, что в ходе визита обсуждался широкий круг вопросов двусторонних отношений и сотрудничества. "Были согласованы и подписаны документы, которые имеют важное значение для наших двусторонних отношений", - сказал премьер Монголии.

Он отметил, что визит президента России проходит в годовщину победы в битве на реке Халхин-Гол. "Монгольский и российский народы имеют вековую историю совместных хороших дружеских отношений и дружбы", - сказал премьер. "Мы были вместе и в трудные годы войны, а также в годы мирного созидания. Наши отцы и деды создали эту крепкую дружбу, - подчеркнул он. - Мы должны не забывать, чтить и сохранить память и подвиг наших отцов и дедов".