Депутаты Госдумы обсудят в Стамбуле тему единого списка террористических групп

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Депутаты Госдумы на предстоящей в октябре региональной конференции по борьбе с терроризмом в Стамбуле планируют обсудить вопрос создания единого списка террористических организаций. Об этом во вторник сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин, слова которого приводятся на сайте нижней палаты парламента.

"Депутаты Госдумы продолжат работу по противодействию терроризму, в том числе и на международных площадках, 11-12 октября примут участие в региональной конференции (спикеров парламентов по вопросам борьбы с терроризмом и межрегионального взаимодействия - прим. ТАСС) в Стамбуле вместе с парламентариями Турции, Ирана, Пакистана, Афганистана и Китая, где эта тема будет одной из главных. Мы также планируем обсудить вопрос создания единого списка террористических организаций", - отметил Володин.

В связи с отмечаемым в России 3 сентября Днем солидарности в борьбе с терроризмом спикер, в частности, напомнил о теракте в Беслане. "В результате террористического акта в эти дни 2004 года в городе Беслане в Северной Осетии погибли дети и женщины. Мы скорбим вместе с семьями погибших", - сказал он.

По словам председателя Госдумы, "память о невинных жертвах, погибших при взрывах жилых домов в Москве, Волгодонске, в театральном центре на Дубровке, Беслане, во время других страшных трагедий в России и за рубежом, требует объединения всех стран в борьбе с этим злом".