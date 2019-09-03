Глава Минобороны Греции и посол РФ обсудили перспективы сотрудничества

АФИНЫ, 3 сентября. /ТАСС/. Посол РФ Андрей Маслов и глава Министерства национальной обороны Греции Никос Панайотопулос обсудили во вторник перспективы российско-греческого сотрудничества в области обороны. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС в российском дипломатическом представительстве.

"3 сентября 2019 года посол России в Греции Андрей Маслов встретился с министром национальной обороны Греции Никосом Панайотопулосом. Обсуждены вопросы российско-греческого взаимодействия по линии оборонных ведомств, а также некоторые международные темы", - говорится в сообщении.

В свою очередь греческое военное ведомство отметило, что на встрече Панайотопулоса с послом РФ в Греции "обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества в области обороны и события в Восточном Средиземноморье, которые влияют на безопасность и стабильность в широком регионе".

По данным посольства, в понедельник российский дипломат встретился с министром иностранных дел Греции Никосом Дендиасом. "В ходе беседы обсуждались перспективы российско-греческого сотрудничества в различных сферах", - сообщило посольство, добавив, что на встрече был также "затронут ряд актуальных международных проблем".

28 августа состоялась встреча Маслова с министром образования и культов Греции Ники Керамеос. На встрече, по данным российского диппредставительства, обсуждались перспективы расширения двусторонних связей в образовательной сфере, а также ход реализации программы перекрестного года языка и литературы России и Греции, проходящего с мая 2019 года по сентябрь 2020 года.

22 августа посол РФ провел встречу с первым заместителем министра иностранных дел Греции по европейским вопросам, сопредседателем смешанной российско-греческой комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству Милтиадисом Варвициотиосом. Стороны обсудили вопросы российско-греческого сотрудничества, в том числе в торгово-экономической сфере.