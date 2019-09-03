Кабмин разрешил партиям использовать для проведения праймериз портал госуслуг

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Правительство разрешило политическим партиям использовать портал госуслуг для авторизации граждан, принимающих участие в предварительном голосовании по выдвижению кандидатов на выборы. Соответствующее постановление за подписью премьера Дмитрия Медведева опубликовано во вторник на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, политические партии, имеющие право принимать участие в выборах, присоединяются к "инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных функций в электронной форме" в целях осуществления предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения кандидатов в депутаты и на иные выборные должности в органах государственной власти.

Партиям также дается право использовать портал госуслуг для "подтверждения факта аутентификации физических лиц - граждан РФ, прошедших ее в целях осуществления предварительного голосования".

В 2018 и 2019 годах эксперимент по электронному предварительному голосованию проводила партия "Единая Россия". Как пояснял тогда первый зампредседателя центрального исполкома единороссов Максим Жаворонков, авторизация для участия в таком виде голосования проводилась через портал госуслуг. Голосование осуществлялось на платформе блокчейн, что позволило проводить его открыто и "практически на 99,9% исключить возможности манипуляции с голосами избирателей, при этом не нарушая тайну голосования".