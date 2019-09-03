МИД РФ: в борьбе с коррупцией в спорте необходимо укреплять международное сотрудничество

ВЕНА, 3 сентября. /ТАСС/. Коррупция и другие противоправные действия в спорте нередко выходят за национальные рамки, поэтому для противодействия этим явлениям необходимо укреплять международное сотрудничество. Об этом заявил во вторник в беседе с корреспондентом ТАСС заместитель министра иностранных дел России Олег Сыромолотов на полях международной конференции по предупреждению коррупции в спорте.

"Правонарушения и преступления в спорте, например, договорные матчи или незаконные/ненадлежащие ставки, могут иметь коррупционную составляющую, однако нередко караются в соответствии с другими положениями национальных законодательств, - отметил он. - Это объясняется сложным составом преступлений, высокой степенью латентности и непредсказуемости "спортивной преступности", а также особенностями правового статуса спортивных федераций и организаций. Важно и то, что мир спорта глобален и, как следствие, противоправная деятельность в нем и смежных сферах выходит за пределы отдельных государств. Поэтому столь важно укреплять международное сотрудничество в данной области, чему и призвана способствовать наша конференция".

Замглавы МИД РФ обратил внимание на то, что нынешняя конференция - вторая по счету. Первый такой форум состоялся год назад и был приурочен к проведению в России чемпионата мира по футболу. "С учетом многочисленных положительных откликов решили продолжить эту работу и организовать вторую конференцию в развитие прошлогодней инициативы, - добавил он. - В роли соорганизаторов выступили Управление ООН по наркотикам и преступности в Вене и Италия".

"В международном праве до настоящего момента не удалось достигнуть согласия даже по общепринятому определению термина "коррупция", - продолжил Сыромолотов. - Вместе с тем государства, осознавая тот факт, что коррупция затрудняет движение вперед и справиться с ней в одиночку не под силу ни одной стране, развивают многосторонние инструменты противодействия коррупции с целью гармонизации подходов и повышения эффективности борьбы с ней как на национальном, так и на международном уровне, что является одним из основополагающих условий обеспечения принципа неотвратимости наказания. Главным таким инструментом является Конвенция ООН против коррупции. С этим, кстати, связано и проведение нынешней конференции в преддверии заседаний рабочих органов конвенции".

Коснувшись вопроса о наличии коррупции в российском спорте, высокопоставленный дипломат заметил, что "спорт в России подвержен коррупции ничуть не в большей степени, чем в других странах". "В то же время, поскольку этот вид преступлений зачастую не ограничивается лишь одной сферой жизни, Россия стремится обеспечить комплексный подход к борьбе с коррупцией, - подчеркнул он. - Борьба с коррупцией является безусловным приоритетом государства. У нас противодействие этому злу ведется по всем направлениям в соответствии с Национальным планом противодействия коррупции на 2018-2020 годы и, конечно, нашими обязательствами в рамках различных многосторонних антикоррупционных форматов, в частности в рамках БРИКС, Группы двадцати, Организации экономического сотрудничества и развития и других".