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В МИД России обсудили в новым послом ФРГ ближайшие двусторонние мероприятия и повестку ЕС

На встрече Геза Андреас фон Гейр вручил Владимиру Титову копии верительных грамот

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Первый заместитель министра иностранных дел России Владимир Титов и новый посол ФРГ в Москве Геза Андреас фон Гейр обсудили во вторник график ближайших двусторонних мероприятий и международную повестку дня. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

Как информировали в дипведомстве, на встрече германский дипломат вручил Титову копии верительных грамот. "В ходе состоявшейся беседы обсужден график ближайших двусторонних мероприятий, актуальные вопросы сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, - указали в министерстве. - Состоялся обмен мнениями по некоторым международным темам, включая европейскую повестку".

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