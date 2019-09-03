Путин: отношения РФ и Монголии должны стать по-настоящему стратегическим партнерством

УЛАН-БАТОР, 3 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин на торжественном приеме по случаю 80-летнего юбилея победы на Халхин-Голе поздравил монгольский народ с этой важной для истории двух стран датой и подчеркнул, что Россия будет делать все для того, чтобы дружеские и проверенные временем отношения с Монголией стали по-настоящему стратегическим партнерством.

"Мы ценим добрососедские и проверенные временем отношения с Монголией. Российско-монгольское взаимодействие поступательно развивается, охватывает самые разные области. Это было подтверждено и в ходе сегодняшних переговоров, на которых мы рассмотрели многие насущные двусторонние вопросы, наметили рубежи нашего сотрудничества в будущем", - сказал Путин на приеме, которой проходил в государственном комплексе "Их Тэнгэр".

Президент особо отметил подписанный во вторник Договор о дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнерстве двух стран, в котором, по его словам, отражено обоюдное стремление к тому, чтобы вывести взаимодействие на более высокий уровень и совместно решать масштабные долгосрочные задачи, стоящие между Россией и Монголией.

"Монгольская пословица гласит: узнаешь коня, проехав на нем верхом, а человека - по его дружбе. Хочу подчеркнуть - мы искренне гордимся дружбой и братскими связями с Монголией и ее народом, и будем делать все, чтобы российско-монгольские отношения действительно стали всеобъемлющим стратегическим партнерством", - заявил российский лидер.

Он тепло поздравил президента Монголии и всех граждан страны с 80-летием совместной победы на Халхин-Голе и пожелал всему монгольскому народу благополучия. Путин напомнил, что Россия и Монголия сохраняют давно сложившиеся традиции боевого братства, в частности, активно сотрудничают в военной области и сфере безопасности, что помогает укреплять обороноспособность, а также способствует делу стабильности.

Президент РФ также пожал руки ветеранам, которые были среди почетных гостей.

Перед торжественным приемом Путин ознакомился с художественной выставкой, посвященной юбилею победы на Халхин-Голе.

В свою очередь президент Монголии Халтмаагийн Баттулга в своей речи также отметил важность заключенного соглашения о стратегическом партнерстве между двумя странами и выразил надежду на то, что эти отношения выйдут на новый уровень.

Он добавил, что совместные бои советских и монгольских войск на Халхин-Голе имеют большое значение для всей мировой истории. "Не должно быть попыток сфальсифицировать истинные причины и значимость этой войны", - подчеркнул он.

Комплекс "Их Тэнгэр"

Государственный комплекс "Их Тэнгэр" ("Маршальская падь") расположен на охраняемой территории более 120 га в ущелье гор на берегу реки Толы в пяти километрах на юг от Улан-Батора. Он был построен в 1951 году по распоряжению Совета министров МНР для размещения высших политических деятелей и иностранных правительственных делегаций. Первым в резиденции проживал председатель Совмина МНР, маршал Хорлогийн Чойбалсан.

Особняк "Хан-Ул" входит в состав правительственного комплекса "Их Тэнгэр" и также построен в 1951 году. В особняке есть президентский номер и номер для супруги, несколько других номеров, залы для церемоний и банкетов.

Особняк "Халтан-Тул" возведен в 1961 году и часто используется для проведения различных протокольных мероприятий.