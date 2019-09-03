Матвиенко отметила доверительные отношения парламентариев России и Казахстана

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила Даригу Назарбаеву с избранием на должность спикера Сената Казахстана, отметив доверительный и уважительный характер отношений между парламентариями двух стран.

"Убеждена, что доверительные и уважительные отношения между членами Совета Федерации Федерального собрания РФ и депутатами Сената парламента республики Казахстан будут и впредь служить крепкой основой для дальнейшего углубления стратегического партнерства наших стран, наращивания конструктивного двустороннего сотрудничества во всех областях и взаимодействия в рамках евразийских интеграционных процессов", - говорится в письме, направленном Матвиенко Назарбаевой. Письмо распространила во вторник пресс-служба СФ.

Спикер Совфеда также подчеркнула, что высоко ценит сложившуюся дружбу и традиционное взаимопонимание по самым различным вопросам. Матвиенко пожелала председателю Сената Казахстана здоровья, благополучия и новых достижений на государственном посту на благо народа республики.

Назарбаева была избрана председателем Сената в понедельник. Кандидатуру Назарбаевой на должность председателя Сената выдвинул президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Она является старшей дочерью первого президента Казахстана - лидера нации Нурсултана Назарбаева.