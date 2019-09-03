Председатели трех УИКов в Вологде освобождены от исполнения обязанностей из-за нарушений

ВОЛОГДА, 3 сентября. /ТАСС/. Территориальная избирательная комиссия города Вологды отстранила от исполнения обязанностей председателей трех участковых избирательных комиссий из-за нарушений в ходе досрочного голосования в Вологодскую городскую думу. На этих участках были допущены случаи двойного голосования. Об этом говорится в сообщении, размещенном во вторник на сайте Вологодской областной избирательной комиссии.

"Одним из кандидатов в депутаты Вологодской городской думы была подана жалоба в ТИК города Вологды на то, что в ходе наблюдения за выборами в Вологодскую городскую думу, в частности при проведении досрочного голосования, на трех избирательных участках были допущены случаи двойного голосования (голосование одним человеком на двух избирательных участках) и представлены подтверждающие фотоматериалы. Председатели трех участковых избирательных комиссий города Вологды, в отношении которых идут проверочные мероприятия, решением ТИК города Вологды освобождены от исполнения обязанностей председателей УИК", - говорится в сообщении.

По данным областного избиркома, информация о нарушениях была направлена в УМВД по области, правоохранительные органы проводят проверку.

Как уточнили ТАСС в областном избиркоме, по предварительным данным, речь идет о трех избирателях, которые дважды досрочно проголосовали на разных участках.

По результатам выборов 8 сентября 2019 года будет полностью сформирован новый состав городской думы - избирателям предстоит выбрать 30 депутатов по 30 одномандатным округам. На 30 мандатов изначально претендовали 158 человек от девяти партий, а также самовыдвиженцы. 19 кандидатам было отказано в регистрации.