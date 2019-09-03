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Замглавы МИД России обсудил с представителем Индонезии урегулирование конфликтов

Речь идет о конфликтах, возникающих на почве идентичности

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов и спецпредставитель президента Индонезии по вопросам межконфессионального и межцивилизационного диалога и сотрудничества Шьяфик Мугхни обсудили во вторник вопросы предупреждения конфликтов, возникающих на почве идентичности. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Были рассмотрены актуальные задачи консолидации международных усилий в интересах укрепления взаимопонимания между людьми, принадлежащими к различным цивилизационным и религиозным общностям, предупреждения и урегулирования конфликтов, возникающих на почве идентичности, - отметили в российском дипведомстве. - Намечены дальнейшие шаги по двустороннему российско-индонезийскому взаимодействию в этой области".

Как отметили в министерстве, ранее Шьяфик Мугхни и специальный представитель МИД РФ по взаимодействию с организациями мусульманских государств, посол по особым поручениям Константин Шувалов провели углубленные консультации по проблематике цивилизационного и религиозного факторов в международных отношениях и участия России и Индонезии в межкультурном диалоге.

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ИндонезияРоссия
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