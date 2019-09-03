Посольство РФ удивлено позицией МИД Болгарии в отношении выставки об освобождении Европы

СОФИЯ, 3 сентября. /ТАСС/. Посольство России в Болгарии выразило недоумение в в связи с заявлением болгарского внешнеполитического ведомства о выставке к 75-летию освобождения Восточной Европы, которая откроется в Российском культурно-информационном центре в Софии лишь 9 сентября.

"Выставка к 75-летию освобождения Восточной Европы от нацизма, которую мы 9 сентября представим на площадке нашего культурно-информационного центра, направлена исключительно на ознакомление болгарской общественности с архивными материалами из российских фондохранилищ. Многие из них были ранее неизвестны или недавно рассекречены. Эта выставка не имеет ничего общего с сегодняшним болгарским внутриполитическим дискурсом или отдельными политическими силами, поэтому мы несколько обескуражены тем, что можно делать какие-либо официальные заявления до ознакомления с самой экспозицией", - отмечает российское диппредставительство.

Во вторник МИД Болгарии выступил с официальным заявлением в связи с проведением в Софии выставки, посвященной 75-летию освобождения Восточной Европы от нацизма.

"Не отрицая вклада СССР в разгром нацизма в Европе, мы не должны закрывать глаза на то, что щиты Советской армии принесли народам Центральной и Восточной Европы пол века репрессий, удушающих гражданскую совесть, деформированное экономическое развитие и оторванность от динамики процессов, происходящих в развитых европейских государствах", - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте дипломатического ведомства.