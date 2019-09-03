Небензя: Россия предпринимает усилия по сохранению соглашения по ядерной программе Ирана

ООН, 3 сентября. /ТАСС/. Россия постоянно предпринимает усилия по сохранению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом заявил во вторник постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на пресс-конференции по случаю начала российского председательства в Совете Безопасности в сентябре.

"Мы предпринимаем такие усилия с мая 2018 года, - отметил он. - Мы, Китай и европейская "тройка" пытаемся спасти соглашение". При этом постоянный представитель РФ при ООН отметил, что в последнее время "появились некоторые намеки на возможность позитивных подвижек".

Предстоящая сессия Генеральной Ассамблеи ООН, продолжал он, "открывает возможности для взаимодействия и для диалога". "Можно надеяться на какие-то сдвиги, - добавил он. - На сессию ГА ООН съедутся лидеры разных стран, и, таким образом, возникнет возможность для достижения каких-то результатов".

Будущее соглашения по иранской ядерной программе, заключенного в 2015 году, оказалось под вопросом после одностороннего выхода из него США 8 мая 2018 года и введения Вашингтоном санкций против Ирана в сфере нефтяного экспорта.

8 мая 2019 года президент Ирана Хасан Роухани объявил, что Тегеран приостанавливает часть обязательств по ядерной сделке и дает другим участникам 60 дней на то, чтобы вернуться к ее выполнению. 7 июля Тегеран перешел ко второму этапу приостановки своего участия в соглашении, объявив об обогащении урана свыше 3,67%, и пообещал сокращать обязательства каждые 60 дней, если другие участники не будут придерживаться достигнутых договоренностей. По версии иранской стороны, оставшиеся участники сделки, прежде всего европейцы, не в полной мере исполняют свои обязательства в экономической части соглашения, поэтому сделка в ее нынешнем виде не имеет смысла.