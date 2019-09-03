СБ ООН проведет две встречи высокого уровня на полях общеполитических дебатов Генассамблеи

ООН, 3 сентября. /ТАСС/. Совет Безопасности ООН под председательством России проведет два заседания высокого уровня на полях общеполитических дебатов Генассамблеи (ГА) в конце сентября - по теме сотрудничества ООН с ШОС, ОДКБ и СНГ и по ситуации в Африке. Об этом сообщил во вторник председатель СБ в сентябре, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, представляя программу заседаний на месяц.

"Мы не хотим перегружать неделю высокого уровня, которая сама по себе напряженная, - пояснил дипломат. - Планируем две встречи Совета Безопасности в течение этой недели". Первая, по его словам, пройдет 25 сентября. "Это наше ключевое мероприятие - дебаты по теме "Сотрудничество ООН с региональными и субрегиональными организациями в сфере обеспечения международного мира и безопасности: роль ШОС, ОДКБ и СНГ в противостоянии терроризму", - подчеркнул Небензя. "Как и в предыдущие годы, мы пригласим генеральных секретарей соответствующих организаций, чтобы они выступили перед Совбезом", - сказал он, добавив, что генсек ООН Антониу Гутерриш уже принял приглашение поучаствовать в этом заседании.

26 сентября состоится министерская встреча членов Совбеза на тему "Мир и безопасность в Африке", продолжил постпред РФ. "Идея состоит в том, чтобы сделать обзор нынешней ситуации в сфере безопасности на континенте, проанализировать, насколько Африка справляется с имеющимися вызовами, и продумать, как мы можем усилить региональный потенциал", - рассказал он. Небензя подтвердил, что глава МИД РФ Сергей Лавров, который возглавит российскую делегацию на неделе высокого уровня ГА, будет вести эти встречи СБ ООН.

Темы заседаний СБ ООН

Начнет свою работу Совбез под российским руководством 4 сентября с обсуждения ситуации в Ливии. В этот же день пройдет встреча по теме применения химического оружия в Сирии с участием заместителя генерального секретаря ООН и высокого представителя по вопросам разоружения Идзуми Накамицу, сообщил российский дипломат.

9 сентября состоятся открытые дебаты по обсуждению миротворческих операций ООН. "На них выступит заместитель генерального секретаря ООН по миротворческим операциям Жан-Пьер Лакруа", - уточнил Небензя. 10 сентября запланированы дебаты по миссии ООН по оказанию помощи в Афганистане с участием спецпредставителя генсека в Афганистане Тадамити Ямамото и исполнительного директора Управления ООН по наркотикам и преступности Юрия Федотова.

Традиционное ежемесячное обсуждение хода политического процесса и гуманитарной ситуации в Сирии СБ проведет 19 сентября. "Спецпосланник Гейр Педерсен еще не подтвердил своего участия, но мы надеемся, что он сможет присутствовать, поскольку оно будет очень важным - сразу после встречи в астанинском формате и саммита [России, Турции и Ирана] в Стамбуле", - отметил Небензя. К ближневосточной теме СБ в течение месяца обратится еще дважды - 16 и 20 сентября - для обсуждения ситуации в Йемене и палестино-израильского урегулирования соответственно.

Российское председательство в СБ ООН

Стартовавшее 1 сентября председательство России в СБ ООН в этом году совпадает с открытием 74-й сессии Генеральной Ассамблеи (17 сентября) и ее важнейшей частью - неделей высокого уровня. Именно в этот период президенты, главы правительств и министры иностранных дел государств ООН будут выступать с трибуны организации с программными заявлениями, проводить многосторонние и двусторонние переговоры по острым вопросам международной повестки.

Совет Безопасности ООН состоит из 15 членов, в том числе пяти постоянных - Великобритании, Китая, России, США и Франции. Каждый из них обладает правом вето, позволяющим блокировать принятие резолюций. Остальной состав ежегодно обновляется наполовину.

В настоящее время непостоянными членами Совбеза являются Бельгия, Доминиканская Республика, Экваториальная Гвинея, Германия, Индонезия, Кот-д'Ивуар, Кувейт, Перу, Польша и Южная Африка.

В задачи председателя СБ ООН входит составление программы работы органа, на который, в соответствии со статьей 24 Устава ООН, возложена главная ответственность за поддержание международного мира и безопасности и чьим резолюциям обязаны подчиняться все страны - члены ООН. Председатель также принимает решения относительно запросов на проведение экстренных встреч, если того требует ситуация в той или иной стране.