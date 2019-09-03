Небензя: СБ ООН неформально обсуждает концепцию РФ по безопасности в Персидском заливе

ООН, 3 сентября. /ТАСС/. Члены Совета Безопасности ООН неформально ведут консультации по предложенной Россией концепции коллективной безопасности в зоне Персидского залива. Об этом сообщил во вторник постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на пресс-конференции по случаю начала российского председательства в Совете Безопасности (СБ) в сентябре.

"Мы неформально обсуждали эту тему с коллегами в СБ ООН", - отметил он. "Мы уже долгое время говорим, что совершенно невозможно избежать коллективного подхода к безопасности в Персидском заливе, так что мы все равно рано или поздно придем к этому. Лучше рано, чем поздно", - констатировал дипломат.

"Конечно, не ожидаем, что этот механизм (по безопасному сотрудничеству в регионе - прим. ТАСС) будет создан прямо сегодня, но это предложение, заслуживающее серьезного рассмотрения, и я думаю, что многие игроки в регионе и вне его отнеслись к этой концепции серьезно", - отметил он.

Небензя также предположил, что США могут не принять концепцию "с распростертыми объятиями с самого начала", однако выразил уверенность, что России все равно удастся добиться ее обсуждения.

23 июля МИД России представил концепцию коллективной безопасности в зоне Персидского залива. Она предусматривает формирование инициативной группы для подготовки международной конференции по безопасности и сотрудничеству в зоне Персидского залива, что в дальнейшем приведет к созданию организации по безопасности и сотрудничеству в данном регионе. Кроме того, Москва выступила с инициативой создания демилитаризованных зон в регионе и предложила отказаться от постоянной дислокации группировок внерегиональных государств и наладить горячие линии между военными.