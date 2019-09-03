Путин во Владивостоке проведет заседание президиума Госсовета и переговоры с Моди

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в среду проведет во Владивостоке заседание президиума Государственного совета, а также переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Мероприятия пройдут на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

Глава государства каждый год принимает участие в ВЭФ, при этом график его пребывания в Приморье в эти дни не ограничивается только площадкой самого форума. Одним из традиционных мероприятий президентской повестки в дни форума является проведение президиума Госсовета.

Как сообщила пресс-служба Кремля, на этот раз заседание будет посвящено вопросу "национальной программы развития Дальнего Востока на период до 2025 года и на перспективу до 2035 года". Поручение разработать эту программу глава государства дал в 2018 году по итогам предыдущего Восточного экономического форума. Документ формировали с учетом мнения дальневосточников: региональные правительства обобщили полученные материалы, выделили ключевые инициативы, а затем губернаторы защитили их в законодательных собраниях. В нацпрограмме выделены экономический и инфраструктурный блоки, а также социальный блок, включающий восемь разделов, таких как демография, здравоохранение, образование, спорт, культура, жилье, транспортная сфера и реализация программы "Дальневосточный гектар". В июне Минвостокразвития внесло документ на рассмотрение в правительство России.

Посещение "Звезды"

На встрече Путина с премьер-министром Индии, который будет находиться в России с официальным визитом и примет участие в ВЭФ, будут обсуждаться вопросы дальнейшего развития российско-индийского стратегического партнерства, включая взаимодействие в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также в области безопасности и военно-технического сотрудничества. Как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, лидеры обсудят также борьбу с международным терроризмом, ситуацию в Северной Африке и на Ближнем Востоке, прежде всего в Сирии, обстановку в Афганистане и положение дел вокруг иранской ядерной программы.

До начала переговоров Путин и Моди посетят судостроительный комплекс "Звезда". Ушаков отметил, что в перспективе построенные на этой верфи суда "будут использоваться для доставки российской нефти и сжиженного природного газа на мировые рынки, в том числе и в Индию". Кроме того, представитель Кремля назвал важным посещение лидерами двух стран "Звезды" в контексте потенциала этого предприятия по выполнению военных заказов.

Доверие и партнерство

Сами переговоры пройдут на острове Русский сначала в узком составе, затем в расширенном, с участием делегаций. По их итогам запланировано подписание около 25 совместных документов, в том числе в торгово-инвестиционной сфере, в области промышленности, военно-технических связей, образования и культуры. В частности, Путин и Моди примут совместное заявление под названием "Через доверие и партнерство - к новым вершинам сотрудничества". "В этом документе будет изложен настрой двух стран на дальнейшее углубление двусторонних связей, включая более тесную внешнеполитическую координацию", - сказал помощник президента РФ.

Также Путин передаст Моди марку, посвященную 150-летию со дня рождения индийского политического деятеля Махатмы Ганди. Вечером президент РФ и премьер-министр Индии осмотрят выставку "Улица Дальнего Востока" и по уже сложившейся традиции проведут неформальный ужин в формате тет-а-тет - в присутствии только переводчиков. По словам Ушакова, в ходе таких бесед лидеры предельно откровенно и доверительно обсуждают основные международные и региональные проблемы, а также вопросы сотрудничества двух стран.

Продолжение контактов

Общение Путина и Моди продолжится и в четверг, 5 сентября, когда они вместе с другими лидерами - гостями ВЭФ-2019 примут участие в мероприятиях форума и посетят турнир по дзюдо.

В целом, как подчеркивают в Кремле, отношения России и Индии обозначаются как особо привилегированное стратегическое партнерство, в основе которого лежит крепкая многолетняя дружба и взаимное уважение двух народов. Лидеры двух стран поддерживают регулярные контакты: только в этом году они провели уже две встречи - в июне на полях саммита ШОС в Бишкеке и на полях саммита Группы двадцати в Японии. Как ожидается, Путин и Моди увидятся также в ноябре на саммите БРИКС в Бразилии.

"Особая химия" отношений

В интервью первому заместителю гендиректора ТАСС Михаилу Гусману в преддверии ВЭФ премьер-министр Индии рассказал, что у него сложились особые отношения с президентом России. "Мы сидим вместе и беседуем, прогуливаемся и беседуем. В наших отношениях существует особая химия, особая легкость", - сказал Моди.

Он напомнил, что впервые встретился с Путиным еще в 2001 году, когда он в составе правительственной делегации побывал в Москве, будучи главным министром индийского штата Гуджарат.

Премьер-министр Индии ожидает, что на переговорах во Владивостоке удастся обсудить много вопросов. "Общаться с ним [с Путиным] очень интересно, и я признаю, что беседы с ним очень познавательные", - сказал Моди.

При этом глава индийского правительства отметил, что речь не идет о том, чтобы "просто встретиться и обменяться точками зрения". "Мы готовились к этому форуму на протяжении шести месяцев, - сказал Моди. - Я уверен, что этот визит придаст новое направление, новую энергию, новую скорость отношениям обеих стран".

Торгово-экономическое сотрудничество с Индией

Как сообщил Ушаков, на встрече во Владивостоке планируется рассмотреть, в частности, меры по наращиванию взаимных торговых потоков России и Индии. По итогам 2018 года товарооборот двух стран вырос на 17,3%, почти до $11 млрд. В Кремле считают, что это не предел, однако пока, по данным за январь - июнь 2019 года, объем взаимной торговли сохранился на прошлогоднем уровне.

Приоритетное внимание в российско-индийском сотрудничестве уделяется кооперации в области энергетики. Так, по словам Ушакова, учитывая растущий спрос на сжиженный природный газ на рынке Индии и взаимный интерес к реализации совместных проектов в области сжижения газа, "большие перспективы имеет взаимодействие между группой "Газпром" и профильными индийскими компаниями". "Активно изучаются возможности по совместной разработке углеводородов на арктическом шельфе и Дальнем Востоке России", - сказал помощник президента.

Ушаков сообщил также, что в Москве рассчитывают на скорейший запуск переговоров о зоне свободной торговли Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с Индией.

Пятый Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.