Посольство России подтвердило выдачу визы американскому сенатору Майку Ли

ВАШИНГТОН, 4 сентября. /ТАСС/. Посольство России в США подтвердило выдачу российской визы американскому сенатору-республиканцу Майку Ли (от штата Юта).

"Можем подтвердить, что, в соответствии с существующей процедурой, посольство России в Вашингтоне оформило визы сенатору Майку Ли и сопровождающим его лицам, - заявили во вторник ТАСС в пресс-службе диппредставительства. - По вопросам программы пребывания сенатора рекомендуем обращаться в его офис".

По данным газеты Politico, Ли собирается посетить Россию с 5 по 8 сентября. В ходе поездки сенатор планирует встретиться с "представителями правительства, бизнес-сообщества и послом США в России Джоном Хантсманом". Представитель политика отметил при этом, что для США "важно поддерживать прочный и открытый диалог с Россией" и сенатор намерен обсудить в том числе торговлю, диалог по военной линии, религиозные свободы.

В конце августа ряд американских законодателей заявили, что рассчитывали отправиться в РФ в составе двухпартийной делегации Конгресса США. По словам сенаторов Рона Джонсона (республиканец, от штата Висконсин) и Криса Мерфи (демократ, от штата Коннектикут), им было отказано в получении въездных виз. Российская сторона отметила, что Джонсон и Мерфи не обращались за визами, подтвердив, что оба законодателя находятся в ответном "стоп-листе".