Источник: Новак посетит Саудовскую Аравию на следующей неделе

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Министр энергетики России Александр Новак на следующей неделе посетит Саудовскую Аравию и проведет переговоры со своим саудовским коллегой Халедом аль-Фалехом, сообщил ТАСС источник, знакомый с графиком министра.

Новак ранее сообщил, что посетит королевство для "сверки часов" перед визитом президента РФ Владимира Путина. Однако даты приезда министр не уточнял.

"Визит будет на следующей неделе", - сказал собеседник агентства, уточнив, что речь идет о встрече с саудовским министром энергетики.

Новак и аль-Фалех на следующей неделе также встретятся в Абу-Даби на заседании министерского мониторингового комитета ОПЕК+, которое состоится 13 сентября.

Кроме того, министр энергетики Саудовской Аравии является сопредседателем российско-саудовской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.