Путин заявил, что вручит премьер-министру Индии орден Андрея Первозванного в Кремле

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин сообщил, что вручит премьер-министру Индии Нарендре Моди орден Святого апостола Андрея Первозванного в Кремле. "Действительно, для нас большая честь была наградить вас орденом Андрея Первозванного, - отметил Путин на переговорах с индийским премьером во Владивостоке. - Это высшая государственная награда в России. Думаю, будет правильно, если мы торжественный акт вручения этой награды проведем торжественно в Московском Кремле".

В апреле Путин подписал указ о награждении Моди этим орденом "за выдающиеся заслуги в развитии особо привилегированного стратегического партнерства между Российской Федерацией и Республикой Индия и дружественных связей между российским и индийским народами".

История ордена

Орден Святого апостола Андрея Первозванного был первым орденом и высшей наградой в Российской империи. Награда была учреждена в конце XVII века царем Петром I в честь апостола Андрея Первозванного. Всего до 1917 года награду получили более 1 тыс. человек, из них около половины были иностранными подданными. В числе кавалеров ордена были военачальники и государственные деятели Федор Головин (первое награждение, 1699), царь Петр I и Гавриил Головкин (оба - 1703), Федор Апраксин (1710), Григорий Потёмкин-Таврический (1774), Сергей Уваров (1850), Сергей Строганов (1861), Константин Победоносцев (1898), Петр Семенов-Тян-Шанский (1911).

После Октябрьской революции 1917 года орден, как и все остальные награды Российской империи, был упразднен. 1 июля 1998 года орден Святого апостола Андрея Первозванного был восстановлен как высшая государственная награда РФ указом президента РФ Бориса Ельцина. Согласно статусу, им могут награждаться выдающиеся государственные и общественные деятели и другие граждане РФ за "исключительные заслуги, способствующие процветанию, величию и славе России", а также главы и руководители правительств зарубежных стран за "выдающиеся заслуги перед Российской Федерацией".

Всего с 1998 года по июнь 2018 года орденом были награждены 18 человек. Это академик РАН Дмитрий Лихачев; конструктор оружия Михаил Калашников; писатели Александр Солженицын (награду принять отказался), Сергей Михалков и Даниил Гранин; поэт Расул Гамзатов; поэтесса и публицист Фазу Алиева; патриарх Московский и всея Руси Алексий II; врачи Валерий Шумаков и Борис Петровский; певицы Людмила Зыкина и Ирина Архипова; балетмейстер Юрий Григорович; бывший президент СССР Михаил Горбачев, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Среди зарубежных политических деятелей этой награды удостоены президент Азербайджана Гейдар Алиев, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и председатель КНР Си Цзиньпин.

Кроме того, орденом Святого апостола Андрея Первозванного с мечами награжден министр обороны РФ Сергей Шойгу.