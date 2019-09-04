Посольство России подтвердило, что Иран отпустит семь членов экипажа британского танкера

ТЕГЕРАН, 4 сентября. /ТАСС/. Иранские власти решили отпустить семерых членов экипажа британского танкера Stena Impero, среди которых есть россиянин. Об этом сообщил ТАСС в среду пресс-атташе посольства Ирана в России Андрей Ганенко.

"Мы можем подтвердить, что иранские власти по запросу компании судовладельца и в соответствии с мнением капитана корабля приняли решение об освобождении семерых членов экипажа. Среди отпущенных граждан один гражданин России", - сказал Ганенко.

По его словам, решение "принято в связи с тем, что эти семь человек могут безболезненно покинуть судно". "Оставшиеся 16 членов могут обеспечить работу танкера в случае выхода в море", - добавил дипломат.