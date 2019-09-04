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Задержание Ираном британского танкера в Ормузском проливе

Посольство России подтвердило, что Иран отпустит семь членов экипажа британского танкера

Пресс-атташе посольства Андрей Ганенко отметил, что среди отпущенных моряков есть один россиянин

ТЕГЕРАН, 4 сентября. /ТАСС/. Иранские власти решили отпустить семерых членов экипажа британского танкера Stena Impero, среди которых есть россиянин. Об этом сообщил ТАСС в среду пресс-атташе посольства Ирана в России Андрей Ганенко.

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"Мы можем подтвердить, что иранские власти по запросу компании судовладельца и в соответствии с мнением капитана корабля приняли решение об освобождении семерых членов экипажа. Среди отпущенных граждан один гражданин России", - сказал Ганенко.

По его словам, решение "принято в связи с тем, что эти семь человек могут безболезненно покинуть судно". "Оставшиеся 16 членов могут обеспечить работу танкера в случае выхода в море", - добавил дипломат.

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ИранРоссияЗадержание Ираном британского танкера в Ормузском проливе
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