Путин и Моди приняли совместное заявление об углублении российско-индийских связей

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди приняли совместное заявление "Через доверие и партнерство - к новым вершинам сотрудничества". Об этом было объявлено на церемонии обмена папками с подписанными двусторонними документами, которая состоялась в среду по итогам переговоров лидеров на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

В документе, как ранее говорил Путин, "выражается настрой на дальнейшее углубление" российско-индийских связей, "включая внешнеполитическую координацию".

Также в ходе визита Моди была утверждена Стратегия действий по активизации российско-индийского торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

Пятый Восточный экономический форум проходит 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.