Памфилова поставила задачу строгого соблюдения законов на выборах 8 сентября

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Первоочередной задачей российской избирательной системы при проведении единого дня голосования 8 сентября является неукоснительное соблюдение норм законодательства и пресечение любых нарушений. Об этом заявила в среду председатель ЦИК РФ Элла Памфилова, выступая на заседании комиссии с докладом о подготовке к выборам.

"Мы многократно обращали внимание всех участников избирательного процесса на самую главную задачу - безукоснительное исполнение закона и понимание, что самое главное - это избиратель, избиратель - главный участник всей избирательной кампании", - сказала она.

В связи с этим глава Центризбиркома обратила внимание на обязанности представителей избирательной системы "в соответствии с законом, Конституцией, создать полное и беспрепятственное обеспечение избирательных прав".

"От всех требуется, в первую очередь, неукоснительное знание, соблюдение норм законодательства, четкое правоприменение, повышение ответственности организаторов выборов, четкая и слаженная работа, проведение выборов без всякого рода нарушений, предупреждение попыток всякого рода фальсификаций, соблюдение вместе с нашими коллегами правопорядка на всех избирательных участках", - подчеркнула она.

В единый день голосования в 85 регионах РФ пройдет более 5 тыс. выборов разного уровня, в том числе выборы в 13 заксобраний, в 16 регионах в ходе прямых выборов изберут губернаторов, в 22 административных центрах - гордумы, а в трех региональных столицах - глав муниципальных образований. Кроме того, пройдут довыборы в Госдуму по четырем одномандатным округам (в Хабаровском крае, Новгородской, Свердловской и Орловской областях).