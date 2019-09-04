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Лавров 11 сентября проведет переговоры с главой МИД Молдавии

Стороны актуализируют повестку дня двусторонних отношений

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет 11 сентября в Москве переговоры с министром иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Николаем Попеску. Об этом сообщила в среду на брифинге директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова.

"Предстоит актуализировать повестку дня двусторонних отношений на основе принципов, которые заложены в Договоре о дружбе и сотрудничестве 2001 года. Также состоится обмен мнениями по актуальным вопросам российско-молдавского взаимодействия и международной тематики, которая представляет обоюдный интерес", - отметила дипломат.

Захарова добавила, что этот визит в Москву станет для главы молдавского внешнеполитического ведомства первым после формирования в июне нового правительства республики.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссияМолдавияЗахарова, Мария Владимировна
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