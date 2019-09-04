Памфилова считает, что систему муниципальных выборов в Санкт-Петербурге нужно менять

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Глава ЦИК Элла Памфилова считает, что после единого дня голосования 8 сентября система выборов депутатов муниципальных образований Санкт-Петербурга должна быть изменена.

"Я думаю, что после выборов нужно радикально менять всю систему выборов в муниципальные образования Санкт-Петербурга", - сказала Памфилова в среду на заседании ЦИК во время общения по видеосвязи с главой городского избиркома Виктором Миненко.

Она отметила, что ЦИК уделяет пристальное внимание муниципальным выборам в городе.

"Для нас эти выборы далеко не штатные. У нас 80% времени и сил ушло на эти пинки, предотвращение безобразий и оздоровление ситуации именно на муниципальных выборах в Санкт-Петербурге, к которым мы практически не должны иметь никакого отношения", - добавила она.

В единый день голосования в Петербурге пройдут выборов депутатов 110 муниципальных советов, в ходе которых должно быть замещено около 1,5 тыс. мандатов. Также в этот день в городе пройдут выборы губернатора.