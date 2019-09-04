Памфилова считает, что в 2020 году может пройти более 20 губернаторских выборов

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Глава ЦИК Элла Памфилова призвала региональные избирательные комиссии готовиться к тому, что в следующем году вместо плановых 15 выборов глав регионов может пройти более 20 губернаторских кампаний.

"Смотря в завтрашний день, хотелось бы дать информацию о том, какая избирательная кампания предстоит нам в 2020 году. В будущем году предполагается, что в 15 субъектах РФ в связи с окончанием срока полномочий планируются прямые выборы высших должностных лиц, но... я предполагаю, что их [выборов] будет точно больше 20. Это только исходные данные (15 выборов глав регионов - прим. ТАСС), на самом деле кампания по выборам высших должностных лиц будет более масштабная, чем в этом году, - и 20, и 25 [выборов], все может быть, надо будет к этому серьезно готовиться", - сказала Памфилова на заседании ЦИК в среду.

Она также отметила, что в 11 субъектах планируются выборы депутатов региональных парламентов. Памфилова также призвала избирательные комиссии быть готовыми к тому, что в следующем году могут пройти довыборы депутатов Госдумы.

В единый день голосования 8 сентября в 85 регионах РФ пройдет более 5 тыс. выборов разного уровня, в том числе выборы в 13 заксобраний, в 16 регионах в ходе прямых выборов изберут губернаторов, в 22 административных центрах - гордумы, а в трех региональных столицах - глав муниципальных образований. Кроме того, пройдут довыборы в Госдуму по четырем одномандатным округам (в Хабаровском крае, Новгородской, Свердловской и Орловской областях).