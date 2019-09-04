Памфилова заявила о полной готовности избирательной системы РФ к выборам 8 сентября

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова в среду заявила, что избирательная система страны полностью готова к проведению единого дня голосования 8 сентября.

"Система избирательная готова по всем параметрам. Все, и система безопасности, и по оснащенности участков", - сказала Памфилова журналистам.

По ее словам, сегодня завершается сбор заявлений от избирателей в рамках системы "Мобильный избиратель" для голосования по месту фактического нахождения. "Сегодня также завершается формирование списка наблюдателей. А в основном все готово, бюллетени напечатаны, списки избирателей проверены", - уточнила глава ЦИК.

Технология "умного голосования"

Памфилова считает, что придуманная оппозиционерами технология так называемого умного голосования, которая предполагает голосование за любого кандидата не от партии власти, не нарушает избирательное законодательство.

"У ребят [оппозиционеров] идет обсуждение, они там рубятся между собой. Пусть обсуждают, пусть агитируют и мобилизуют. Это никакого отношения не имеет к нашей работе в том смысле, что это не подпадает под анализ правоприменения и так далее", - сказала Памфилова журналистам в среду.

"Это личное дело каждого человека - прислушаться к себе или не прислушаться и поддаться на убеждения того или иного участника процесса. Политические дискуссии, которые ведутся по этому поводу, меня абсолютно не интересуют", - отметила глава ЦИК.

Ряд оппозиционеров во вторник представили проект технологии "умного голосования". В него входят рекомендации избирателям по голосованию на предстоящих выборах в Мосгордуму за определенных кандидатов не от партии власти.

Зарегистрировано 230 кандидатов, из них от партий 169 кандидатов и 61 самовыдвиженец. Отказано в регистрации 56 кандидатам, из них от партий 17 кандидатам и 39 самовыдвиженцам. От трех парламентских партий на выборы идут 127 человек: от КПРФ - 42 кандидата, от ЛДПР - 45 кандидатов и от партии "Справедливая Россия" - 40 кандидатов. Также зарегистрированы кандидаты от партий "Гражданская сила", "Яблоко", "Коммунисты России", "Родина", "Зеленые" и Партии роста.

Всего в единый день голосования 8 сентября в 85 регионах РФ пройдет более 5 тыс. выборов разного уровня, в том числе выборы в 13 заксобраний, в 16 регионах в ходе прямых выборов изберут губернаторов, в 22 административных центрах - гордумы, а в трех региональных столицах - глав муниципальных образований. Кроме того, пройдут довыборы в Госдуму по четырем одномандатным округам (в Хабаровском крае, Новгородской, Свердловской и Орловской областях).