Российско-американские консультации по антитеррору пройдут в Вене 9 сентября

ВЕНА, 4 сентября. /ТАСС/. Очередной раунд консультаций по антитеррору между Россией и США пройдет в Вене в понедельник, 9 сентября. Об этом сообщил ТАСС заместитель министра иностранных дел России по вопросам противодействия терроризму Олег Сыромолотов на полях проходящей в Вене международной конференции по противодействию коррупции в спорте.

"Встреча состоится здесь, в Вене, в понедельник, - сказал он. - С учетом двух встреч на уровне экспертов это будет уже четвертый раунд после того, как в декабре прошлого года мы возобновили диалог. Подведем итоги, наметим перспективы". Американскую сторону на консультациях представит первый заместитель госсекретаря США Джон Салливан.

Коснувшись повестки дня переговоров, замглавы МИД РФ выделил, прежде всего, такие темы, как перемещение по миру иностранных террористов-боевиков, деятельность запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство" в Афганистане, ситуация в Сахаро-Сахельской зоне, вопросы финансирования терроризма. "Но самое главное - это создание единого механизма листирования террористов и террористических организаций в ООН", - отметил он.

"В целом диалог развивается динамично, - продолжил Сыромолотов. - С обеих сторон чувствуется интерес к таким переговорам, нацеленность на достижение практических результатов, которые позволяют повысить безопасность наших государств и их граждан, эффективно бороться с террористической угрозой по всему миру".

"Для нас первостепенное значение имеет реальное содержание диалога и готовность к конструктивной работе, основанной на уважении интересов обеих сторон, - подчеркнул дипломат. - Однако есть еще один аспект, о котором следует сказать особо. Взаимодействие на антитеррористическом направлении помогает укрепить доверие, которое необходимо для успешного продвижения вперед по другим направлениям наших двусторонних отношений".