Климов: оппоненты России переходят на тему защиты прав человека на фоне спада протестов

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Оппоненты России, предпринимающие попытки вмешательства в выборы, переходят на тему защиты прав человека, понимая, что протесты в РФ затухают и выборная тема сходит на нет. Об этом заявил в среду глава временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов.

"В связи со спадом протестных акций и отсутствием реального интереса их зарубежных инициаторов непосредственно к выборам в Мосгордуму началось смещение акцентов с выборной тематики на так называемую правочеловеческую", - сказал Климов на заседании рабочей группы комисси в среду.

Климов отметил, что свидетельством этому является заявление находящегося за границей Михаила Ходорковского о создании рабочей группы "по поддержке гражданского общества в России", которая, по его словам, намерена "коммуницировать с зарубежными политическими лидерами и представителями глобального бизнеса". Практически одновременно с этим, сказал сенатор, в западных СМИ началась массированная рекламная кампания специально снятого американцами фильма "Гражданин Х", "в котором Михаил Ходорковский более двух часов комментирует последние три десятилетия российской истории, фактически повторяя ее интерпретацию такими средствами государственной пропаганды стран НАТО, как "Голос Америки" и "Радио Свобода".

"Зарубежные оппоненты пытались в период июля-августа максимально использовать выборы в Московскую городскую думу в качестве повода для организации и проведения целого ряда протестных мероприятий, включая незаконные, с целью дискредитации руководства РФ, в том числе перед иностранной аудиторией, а также для попыток дестабилизации политической ситуации в российской столице", - отметил Климов. По его словам, при этом были задействованы не только иностранные СМИ, соцсети, но и официальные дипломатические инструменты, например, сайт посольства США.

Акции в поддержку независимых кандидатов на выборах депутатов Московской городской думы прошли в столице 20 июля, 27 июля, 3 августа и 10 августа. При этом мероприятия 27 июля и 3 августа были несанкционированными. Кроме того, 17 августа в Москве прошел согласованный митинг КПРФ за честные выборы. На несанкционированном митинге в центре Москвы 27 июля были задержаны более 1 тыс. человек, 3 августа полиция и Росгвардия задержали около 600 участников незаконной акции.