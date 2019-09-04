Инаугурация главы Ингушетии пройдет в день выборов

МАГАС, 4 сентября. /ТАСС/. Церемония официального вступления в должность избранного главы Республики Ингушетия пройдет в день выборов, 8 сентября, в Зале Славы администрации руководителя региона. На инаугурации ожидаются полпред в СКФО Александр Матовников и главы субъектов округа.

"Выборы главы Ингушетии состоятся 8 сентября, в единый день голосования, в ходе 58-го внеочередного заседания парламента республики. В этот же день в Зале Славы администрации главы Республики Ингушетии состоится церемония инаугурации. Участниками мероприятия станут полномочный представитель президента РФ в СКФО Александр Матовников и главы субъектов округа", - сообщили в пресс-службе администрации главы региона.

В Ингушетии, согласно местному законодательству, не проводятся прямые выборы главы региона. Они заменены процедурой избрания руководителя республики депутатами парламента из числа кандидатур, внесенных президентом РФ по представлению партий. Среди них депутат городского совета Назрани, председатель совета регионального отделения партии "Справедливая Россия" Урусхан Евлоев, старший территориальный специалист ПАО "Вымпел-Коммуникации", координатор регионального отделения ЛДПР Магомед Зурабов и врио главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

Президент РФ Владимир Путин 26 июня принял отставку 55-летнего Юнус-Бека Евкурова, возглавлявшего Ингушетию с 2008 года, и назначил врио главы республики 60-летнего Махмуда-Али Калиматова, работавшего в последние годы руководителем Росприроднадзора по Самарской области.