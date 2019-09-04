Время начала голосования на выборах в Ленинградской области перенесут на 100 участках

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 сентября. /ТАСС/. Время начала голосования на выборах в органы местного самоуправления перенесут на ста избирательных участках Ленинградской области. Об этом в среду в пресс-центре ТАСС сообщил председатель избирательной комиссии Ленинградской области Михаил Лебединский.

"У нас 100 участков будет работать с шести и с семи часов [утра], то есть, на два часа или на час мы сдвигаем время. Мы постарались помочь избирателю реализовать свое избирательное право", - сказал Лебединский. Он пояснил, что на территориях, где расположены эти участки, есть предприятия, время работы которых совпадает со временем работы избирательных комиссий.

Лебединский напомнил, что на выборах в Ленинградской области не будет применяться досрочное голосование.

Речь идет о ста избирательных участках из 931, расположенных в 15 муниципальных образованиях Бокситогорского (15 из 32), Гатчинского (42 из 116), Киришского (11 из 31) и Тихвинского (32 из 42) муниципальных районов (30 городских и сельских поселений). В списки избирателей на этих ста избирательных участках включены почти 181 тысяча избирателей. Это 13% от числа избирателей в Ленинградской области.

Выборы в органы местного самоуправления Ленинградской области пройдут в единый день голосования 8 сентября. Избирателям предстоит избрать депутатов представительных органов - советов депутатов - 177 муниципальных образований. Будут замещаться 2062 мандата. Участие в выборах примут представители девяти партий ("Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия", "Родина", "Коммунисты России", Партия роста, "Социальная защита", "Пенсионеры за социальную справедливость"), а также самовыдвиженцы.