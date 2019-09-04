Косачев: в Совфеде считают "особо востребованными" встречи с парламентариями США

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Российские парламентарии считают "особо востребованными" контакты с коллегами из США, а встреча с американским сенатором Майклом Ли покажет, насколько он готов к возобновлению полноценного диалога. Об этом заявил ТАСС в среду глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Встреча Косачева с Ли пройдет 6 сентябряв СФ по инициативе американской стороны.

"Мы с российской стороны никогда не уходили от подобных контактов, более того - считаем их особо востребованными в общем контексте двусторонних отношений на данном этапе. Остается понять, с какими настроениями господин Ли приезжает в Москву, насколько он готов прилагать усилия к возобновлению полноценного диалога по парламентской линии. Это и покажет встреча", - сказал Косачев.

Ранее газета Politico сообщила, что американский сенатор-республиканец Ли (от штата Юта) получил на этой неделе российскую визу. По данным издания, он собирается посетить Россию с 5 по 8 сентября. В ходе поездки сенатор планирует встретиться с "представителями правительства, бизнес-сообщества и послом США в России Джоном Хантсманом".

В конце августа ряд американских законодателей заявили, что рассчитывали отправиться в РФ в составе двухпартийной делегации Конгресса США. По словам сенаторов Рона Джонсона (республиканец, от штата Висконсин) и Криса Мерфи (демократ, от штата Коннектикут), им было отказано в получении въездных виз. Российская сторона отметила, что Джонсон и Мерфи не обращались за визами, подтвердив, что оба законодателя находятся в ответном "стоп-листе".