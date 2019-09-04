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ВЭФ-2019

Дипломаты РФ и Японии обсудили во Владивостоке подготовку встречи Путина и Абэ

Она состоится 5 сентября

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов в среду в ходе мероприятий V Восточного экономического форума (ВЭФ) обсудил со своим японским коллегой Такэо Мори подготовку встречи лидеров двух стран Владимира Путина и Синдзо Абэ. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Были обсуждены вопросы двусторонних отношений, связанные с подготовкой российско-японской встречи на высшем уровне на полях ВЭФ", - информировали в министерстве.

Переговоры Путина и Абэ состоятся во Владивостоке 5 сентября. Как ранее сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков, президент РФ и премьер-министр Японии обсудят вопросы двустороннего сотрудничества и проблематику мирного договора. Сам Абэ перед вылетом во Владивосток заявил журналистам, что в ходе встречи с Путиным хочет вывести переговоры по вопросу заключения мирного договора на новый уровень.

Пятый Восточный экономический форум проходит 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичЯпонияРоссияАбэ, СиндзоУшаков, Юрий ВикторовичМоргулов, Игорь ВладимировичВЭФ-2019
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