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Единый день голосования - 2019
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Прокуратура приняла дополнительные меры для недопущения нарушения закона на выборах

В ведомстве сообщили, что полностью готовы к предстоящему дню голосования

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Прокуратура полностью готова к единому дню голосования и приняла дополнительные меры для недопущения нарушения закона. Об этом сообщил замначальника управления по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму Генеральной прокуратуры РФ Алексей Жафяров.

"Мы полностью готовы к предстоящему дню голосования. Органом прокуратуры издано распоряжение, которым прокурорам предписано принять дополнительные меры для недопущения нарушения закона в ходе подготовки и проведения выборов", - сказал он на заседании в Совете Федерации.

По словам Жафярова, прокуратура, "безусловно, оценивает все действия, в том числе и правоохранительных органов, во время пресечения незаконных массовых публичных мероприятий в Москве". "И мы должны сказать, что действия органов полиции и Росгвардии носили высоко профессиональный, высоко квалифицированный характер. И органы правопорядка действовали строго в соответствии действующим законодательством, поэтому те претензии, которые распространяются со стороны наших партнеров - необоснованы", - отметил Жафяров.

Генпрокурор РФ Юрий Чайка на коллегии ведомства по итогам работы в первом полугодии 2019 года поручил подчиненным принять эффективные меры для пресечения несанкционированных акций и других нарушений закона в период подготовки к выборам.

Теги
РоссияЕдиный день голосования - 2019
Единый день голосования - 2019
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