МИД РФ намерен пресекать попытки информационного вмешательства во внутренние дела страны

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. МИД РФ взял на контроль попытки информационного вмешательства из-за рубежа в ситуацию вокруг протестных акций в Москве. Об этом заявил в среду исполняющий обязанности заместителя директора Департамента информации и печати министерства Илья Тимохов, выступая на заседании рабочей группы Временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ.

Как отметил Тимохов, в распоряжении российского дипведомства имеется "целый массив фактов", касающихся вмешательства западных стран во внутренние дела РФ. По его словам, ряд государств оказывают "информационное спонсорство" вмешательству. "Оно осуществляется через избирательный анализ событий и однобокую подачу, через диспропорцию в официальных заявлениях, через прямые и косвенные призывы к участию в несанкционированных акциях", - добавил дипломат.

"Вызывает также разочарование, что такая практика комментирования внутриполитических процессов распространяется у наших западных партнеров исключительно на страны, находящиеся вне евроатлантического блока, - продолжил Тимохов. - МИД на постоянной основе как силами центрального аппарата, так и наших загранточек осуществляет внимательный мониторинг глобального эфира. Случаи откровенного вмешательства взяты нами на контроль, и принимаются меры. Продолжим фиксировать и стараться пресекать все попытки внешних сил влиять на нашу внутриполитическую ситуацию".